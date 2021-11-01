Başbakan, Irak Kızılayı Başkanı’nı kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Kızılay Derneği Başkanı Yasin el-Mamuri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Irak Kızılayı Başkanı Yasin el-Mamuri, çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, Barzani Yardım Vakfı (BCF) ile ortak yürüttükleri çalışmalara değindi.

El-Mamuri, farklı bileşenlere mensup yüzbinlerce sığınmacıya ev sahipliği yapmasından ötürü Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.

Sığınmacı kamplarının durumunun da konuşulduğu görüşmede, Irak hükümeti ve uluslararası toplum tarafından kamplara yardım edilmesinin önemi ve evlerine dönmek isteyen sığınmacılar için zemin hazırlanması ele alındı.