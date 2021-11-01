Biden: Dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız

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Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, iklim değişikliğini "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Zirveye katılan liderleri, iklim değişikliği ile ilgili sert adımlar atmak için kısıtlı bir zaman olduğu konusunda uyaran Biden, "Açıkça söylemek gerekirse, tarihin gözlerinin üzerimizde olduğu ve önümüzde derin soruların olduğu bir zamanda toplandık. Konu basit. Harekete geçecek miyiz ve gerekeni yapacak mıyız? Önümüzdeki büyük fırsatı kullanacak mıyız, ya da gelecek nesilleri acı çekmeye mahkum mu edeceğiz?" sorularını yöneltti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÜNYAYI MAHVEDİYOR"

Glasgow'da yapılan zirvenin, gelecek için daha azimle savaşma konusunda bir ilerlemeye yol açmasını umduğunu vurgulayan Biden, "İklim değişikliği, dünyayı mahvediyor ve insanların yaşamını tehlikeye atıyor. Ülkelere trilyonlarca dolara mal oluyor" ifadesini kullandı.

Biden, iklim değişikliği nedeniyle rekor seviyelerdeki sıcaklık ve kuraklığın orman yangınlarını tetiklediğini, son yılların en büyük fırtınalarının yaşandığını ve bunların hepsinin ABD'yi etkilediğini belirterek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Kendimize yatırım yapma ve adil temiz enerjili bir gelecek inşa etme, bu süreçte de dünyada milyonlarca iyi maaşlı iş olanağı açma imkanımız var" diye konuştu.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE FİNANSMAN MESAJI

Gelişmekte olan ülkelere temiz enerjiye geçiş süreçlerini hızlandırmak için yardım etmek istediklerini dile getiren Biden, "Bunu yapmak, bizim zorunluluğumuz" dedi.

Yönetiminin, ABD'nin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanını 2024'e kadar 4 katına çıkarmak için Kongre ile çalıştıklarını aktaran Biden, "Herkesin görevinin başında olması gerektiği bu çabada, mali seferberlik çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

BIDEN, TRUMP YÖNETİMİNİN PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLMESİ NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Biden Göreve başlar başlamaz Paris İklim Anlaşması'na geri döndüğünü belirten Biden, "Bence özür dilememeliyim ama yine de geçmiş yönetim döneminde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür dilerim" ifadesini kullandı.

Biden, bütün büyük ekonomilerin sera gazı salınımı konusunda amaçlarına ulaşmasını umduğunu vurgulayarak, "ABD, bu konuda üzerine ne düşüyorsa yapacaktır" dedi.

BIDEN, GÖREVE GELDİĞİNDE KARARNAME İMZALAMIŞTI

Ocak 2017'de ABD Başkanlığı görevine gelen Donald Trump, görevindeki ilk yılında Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini duyurmuş ve süreç resmi olarak Kasım 2020'de tamamlanmıştı.

"İklim değişikliğiyle mücadele" en büyük seçim vaatlerinden biri olan Biden ise göreve geldiği 20 Ocak'ta anlaşmaya geri dönülmesi için bir kararname imzalamıştı.