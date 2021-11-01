Maraş’a gelen ABD’li avcı yaban keçisini okla öldürdü

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Maraş’ın Elbistan ilçesinde ve bölgede popülasyonları son yıllarda artışa geçen yaban keçileri, genellikle dağlık ve sarp kayalıkları yaşam alanı olarak seçiyor.

“Kayaların usta tırmanıcıları” olarak adlandırılan yaban keçileri, evcil keçilerin de atası olarak biliniyor.

Elbistan’da başta Şardağı olmak üzere sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin sayısının ise 150’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Sürekli yapılan gözlem çalışmaları ve avlayanlara yönelik ağır para cezalarının olması, yaban keçisi sayısının da artmasındaki en önemli etkenler olarak biliniyor.

15-20 yıl arasında ömürleri bulunan yaban keçilerinin erkekleri, 8 yaşından sonra üreme yeteneğini kaybediyor.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021-2022 av yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’na göre, Elbistan’daki 8 yaşın üzerindeki 1 adet yaban keçisinin acenteler aracılığı ile avlanmasına izin vermişti. Yaban keçisi kotası için 16 bin 750 liradan ihaleye çıkılmıştı.

Bakanlık söz konusu kotayı Danny Ray adlı ABD vatandaşına 24 bin 500 dolar yani yaklaşık 235 bin Türk Lirası karşılığında sattı.

ABD’li Ray, Elbistan’a gelerek tekeyi bulmak için 4 gün boyunca iz sürdü. Ray, dördüncü günün sonunda 9 yaşında olduğu tespit edilen tekeyi, okla öldürdü. Ray’ın, söz konusu av için yaklaşık 500 bin lirayı gözden çıkardığı belirtildi.

Öte yandan doğaseverler de bu tür avcılığın yapılmasına karşı olduklarını dile getirerek avlanma ihalelerinin iptal edilmesi için yargıya başvurmuştu. Bu itiraz sonucunda önceki yıl Ekinözü, Nurhak ve Elbistan’daki 3 yaban keçisinin avlanması için düzenlenen mahkeme kararıyla iptal edilmişti.