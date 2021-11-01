Sağlık

Türkiye’de coronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi, 217 can kaybı yaşandı.
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türkiye coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Covid-19 testi yapılırken, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronavirüs salgınında son verilerinin olduğu tabloyu "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75’i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" ifadeleriyle paylaştı.

 

 

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