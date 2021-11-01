Politika

Uluslararası Koalisyon: Peşmerge’yle birlikte DAİŞ’e karşı mücadeleyi sürdürüyoruz

Uluslararası Koalisyon heyeti, DAİŞ terörüne karşı Peşmerge Güçleriyle işbirliğine devam ettiklerini bildirdi.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Peşmerge Güçleri Uluslararası Koalisyon DAİŞ Pirde Kerkük

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, önceki gün terör örgütü DAİŞ mensuplarının Pirde’de Peşmerge Güçlerine saldırması ve 2 Peşmerge’nin şehit olması nedeniyle Uluslararası Koalisyon heyetinin taziye ziyareti gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Peşmerge Güçleri Genelkurmay Başkanı Cemal Muhammed Eminki, Uluslararası Koalisyon’un askeri danışmanlarından Albay Tad Toros ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Koalisyon heyeti söz konusu ziyarette DAİŞ terörüne karşı Peşmerge Güçleriyle işbirliğine devam edeceklerini aktardı.

Heyet, terörle mücadele konusunda Peşmerge Güçlerine yardımlarının devam edeceğini ve DAİŞ’li teröristler karşısında Peşmerge’yi destekleyeceklerini vurguladı.

DAİŞ teröristlerinin önceki akşam saatlerinde Kerkük’ün Pirde kasabasındaki 10’uncu Piyade Tugayına gerçekleştirdiği saldırıda, 2 Peşmerge şehit düştü.

 

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