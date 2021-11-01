‘DAİŞ, Kürdistani bölgelerdeki hücrelerini aktif hale getirdi’

GERMESİR (K24)

Terör örgütü DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerdeki saldırılarında artış yaşanırken, Germesir’deki Peşmerge güçlerinin teyakkuza geçtiği bildiriliyor.

Peşmerge kaynakları, DAİŞ’in Kürdistani bölgelerdeki hücrelerini aktif hale getirdiğini kaydediyor.

K24’e konuşan Peşmerge Güçleri 3’üncü Piyade Tugayı Komutanı Dilêr Şekur, DAİŞ’in hareketliliği ve terör saldırılarının önüne geçmek için Peşmerge’nin tüm hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

DAİŞ’in bölgedeki hareketliliğinin arttığını kaydeden Peşmerge komutanı, son günlerde DAİŞ’in terör saldırılarında çok sayıda sivil ve güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Öte yandan, K24 ekibi DAİŞ’in hareketliliğinin arttığı güvenlik boşluğunun olduğu bölgeye girdi.

K24’e konuşan Germesir’deki Peşmerge güçlerinin komutanı Ahmed Muhammed, DAİŞ’in bazı hücrelerini aktif hale getirdiği bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtti.

Söz konusu bölgelerde DAİŞ’in sık sık terör eylemleri görülürken, güvenlik boşluğu olan bölgelerin güvenliğini sağlamak için Peşmerge ve Irak güçleri arasında iki ortak tugayın oluşturulması bekleniyor.