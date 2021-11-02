Pentagon: DSG’yle ortaklığımız sürüyor

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası bir operasyonuna ilişkin sorulara Kirby, bu konuda yorum yapmayacağını, Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) Suriye'de spesifik olarak ve sadece DAİŞ ile mücadele kapsamında ortaklık etmeye devam ettikleri yanıtını verdi.

Türkiye ile ABD arasındaki F-35 kriziyle ilgili soruya ise Kirby, şöyle yanıtladı:

"Bunu anlaşmazlık olarak nitelendirmeyeceğim. Biz, Türkiye'nin (F-35) programdan çıkarılma sürecinin tamamlanmış olması ve bunun ikili ilişkilerin geleceği için ne anlama geldiğine ilişkin bir görüşmeydi. Dolayısıyla oldukça verimli bir görüşmeydi. Ton olarak da profesyoneldir. Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir NATO müttefikidir. Biz, ittifak perspektifinden ortak güvenlik menfaatleri üzerine Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz."

Kirby, toplantının sadece Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin olduğuna dikkat çekerek, "Bu, Türkiye ile ikili olarak yakın çalışma yolları bulmaya çalışmayacağız anlamına gelmiyor" dedi.

Türkiye'nin F-16 talebiyle ilgili, ABD'nin de güçlü bir Türk Hava Kuvvetleri’nin NATO için önemli olduğuna inanıp inanmadığına ilişkin soruya Kirby, ABD'nin askeri satışları konusunda yorum yapmayacağını ancak Türkiye'nin önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğu yanıtını verdi.