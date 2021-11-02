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Politika

Bulgaristan’dan Türkiye sınırına 350 asker

Bulgaristan, Türkiye ile sınırına büyüyen göçmen akınına karşı polise destek olması için 350 askeri gönderdiğini açıkladı.
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avrupa Bulgaristan asker sınır

HABER MERKEZİ

AFP'nin haberine göre Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov, özel bTV kanalına pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Bulgaristan-Türkiye sınırına polise yardımcı olması için askerleri sevk ettik" dedi.

350 asker ile beraber 40 adet ekipmanın da sınıra gönderildiği kaydedildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı'na göre bu yıl şimdiye kadar 6 bin 500 kişi sınırdan yasa dışı giriş yaptı.

Bu 2020 yılının ilk dokuz ayının üç katına denk geliyor.

AB'nin doğudaki ucu konumunda olan Bulgaristan'ın Türkiye ile sınırında bir kısmı zarar görmüş olsa da 259 kilometre uzunluğunda dikenli tel var.

Ağustos ayında parlamento 400-700 kadar askerini Yunanistan ve Türkiye sınırına tel örmesi için göndermişti.

AB'nin en fakir üyesi olan Bulgaristan, şimdiye kadar hiç yüksek sayıda göçmen kabul etmedi.

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