alexa script
Politika

FETÖ’nün jandarma yapılanmasına operasyon: 100 gözaltı kararı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye fetö Ankara operasyon Gözaltı kararı

HABER MERKEZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasındaki gizli sorumlulara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 6’sı görevde kamu personeli, aralarında öğretmen, doktor, mühendis, uzman, uzman yardımcısı, akademisyen (1 profesör, 1 doçent, 4 doktor, 2 araştırma görevlisi) olarak görev yapmış 57’si çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi, 37’si özel sektör çalışanı toplam 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 40 ildeki zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlattı. (Kaynak: Ajanslar)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv