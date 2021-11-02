FETÖ’nün jandarma yapılanmasına operasyon: 100 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasındaki gizli sorumlulara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 6’sı görevde kamu personeli, aralarında öğretmen, doktor, mühendis, uzman, uzman yardımcısı, akademisyen (1 profesör, 1 doçent, 4 doktor, 2 araştırma görevlisi) olarak görev yapmış 57’si çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi, 37’si özel sektör çalışanı toplam 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 40 ildeki zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlattı. (Kaynak: Ajanslar)