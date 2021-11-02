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Politika

Şareban’daki olaylar nedeniyle 300 aile göç etti

Diyala vilayetine bağlı Şareban ilçesinde yaşanan olaylar nedeniyle 300 ailenin göç ettiği bildirildi.
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Irak Diyala Irak

HABER MERKEZİ

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı yetkilisi Ali Abbas, Şareban’ın Nerhliman köyünde geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar nedeniyle göç eden aile sayısının 300’e ulaştığını söyledi.

Ali Abbas, söz konusu ailelerden 227’sine yardım ulaştırıldığını, Sünni Vakfı’nın Bakuba’da bazı aileler için kiralık ev tuttuğunu belirtti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Sözcüsü Tahsin Hefaci yaptığı açıklamada, istihbarat biriminin, olayların faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, isim vermeden “en tehlikeli teröristin yakalandığını” kaydetti.

NE OLMUŞTU?

26 Ekim’de DAİŞ’in Diyala’nın Şareban ilçesine bağlı Reşad köyünde düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıdan Sünnileri sorumlu tutan Şii köylüler de güvenlik güçlerinin gözleri önünde bir Nehrliman köyüne saldırıda bulunarak 13 kişiyi öldürdü, çok sayıda ev ve aracı ateşe verdi.

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