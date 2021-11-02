Pompeo: Türkiye’ye F-16 satışı yasadışı olur

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Atina ziyareti sırasında Yunanistan Devlet televizyonu ERT'ye konuşan Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alması sonrası F-35 programından çıkarılması ve bu uçaklara ödediği 1.4 milyar doların karşılığında F-16 alma niyetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pompeo, F-16 satışının da tıpkı F-35'ler gibi, Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) ile çelişeceğini, dolayısıyla ABD'de 'yasadışı' olacağını söyledi:

"ABD hükümeti Amerikan yasalarına uymalı" diyen Pompeo, ABD Başkanı Joe Biden'ın bunu yapacağına inandığını söyleyip, "Temel talep şu; bir NATO müttefiki ve ortağı gelişmiş bir Rus hava savunma sistemini kurup operasyonel hale getiremez. Biz beklentilerimizde her zaman açık davrandık. Bu durumun, onların envanterlerinde F-35 bulundurmalarıyla uyumsuz olduğunu söyledik. ABD hükümeti hiçbir zaman, CAATSA yasasını ihlal eden herhangi bir uzlaşmayı düşünmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi provokatif davranmakla da suçlayan Pompeo, NATO müttefikleri arasındaki sorunların güç kullanımıyla çözülmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye hükümetini her zaman görüşmelere katılmaya çağırdık" dedi.

Pompeo, NATO içinde sorunları çözmek için mekanizmaların bulunduğunu söyleyerek, "Çözüm askeri güç, işgal veya şiddet tehdidiyle bulunmamalı. İyi NATO müttefiklerinin veya ülkelerin birbirleriyle konuşma yolu bu değildir" ifadelerini kullandı. Pompeo, "Uluslararası meşruiyet ve kurallar vardır, umarım Türkiye hükümeti bunu anlıyordur" dedi.

Türkiye'nin S-400'ler nedeniyle F-35 programından çıkarılması sonrasında F-16 alma talebi, hafta sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılan görüşmede gündeme gelmişti. Gazetecilere açıklama yapan bir Amerikan hükümeti yetkilisi, Biden'ın bu konuda Erdoğan'a 'Kongre'de işlemesi gereken bir süreç olduğunu söylediğini' açıklamıştı. Erdoğan'ın ise Biden'ın bu konuya olumlu yaklaştığını belirtmişti.