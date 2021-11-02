alexa script
Yaşam

7 il için sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan, Dersim, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak etkili olacak.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan yağış Dersim erzurum

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin edilen bölgede Erzurum, Dersim, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 3, Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Iğdır'da 7, Erzincan'da 8, Dersim'de 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Iğdır'da 18, Ağrı'da 16, Erzurum'da 15, Dersim'de 14, Ardahan ve Kars'ta 13 derece olacağı öngörülüyor. (Kaynak: Ajanslar)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv