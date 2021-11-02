Kabil'de patlama ve silah sesleri

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Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesindeki Sardar Mohammad Daud Khan askeri hastanesinin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtilirken, olay yerinden silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

Patlama ve silah seslerinin başkentteki askeri hastane yakınlarından geldiği belirtildi.

Olay yerinde ilkinden kısa bir süre sonra ikinci bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

Patlamada can kaybı olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, Al Jazeera'nin görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde olayın bir araba patlaması olduğu aktarıldı.

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından özellikle camileri hedef alan DAİŞ 2017'de bu 400 yataklı hastaneye saldırmış, 30'dan fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.