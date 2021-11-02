Rusya’dan Karadeniz'de ‘Düşman hedeflerini yok etme’ tatbikatı

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Interfax haber ajansı, Karadeniz filosuna bağlı gemilerin, “Düşman hedeflerini yok etme tatbikatı” yaptığı ve Novorossiysk ile ilhak edilen Kırım'daki üslerde konuşlu hava savunma sistemlerinin de alarma geçirildiğini aktardı.

Tatbikatla ilgili yapılan açıklamada, "Uçaksavar füze silah sistemleri ve toplarla havadaki sahte düşman hedefleri imha edildi" ifadesine yer verildi.

Rusya daha önce Batılı ülkeleri Karadeniz'e savaş gemileri göndermemeleri ve 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım kıyılarına yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.

Rusya, Kırım'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görse de bölge uluslararası toplum tarafından Ukrayna'nın bir parçası olarak kabul ediliyor.

ABD Donanması'ndan dün yapılan açıklamada, USS Mount Whitney'in İstanbul'a ulaştığı ve kısa zamanda Karadeniz'deki diğer gemilerle buluşacağı bildirilmişti.

Ayrıca Amerikan savaş gemilerinin varlığının Karadeniz'de NATO ile ABD güçleri arasındaki işbirliğini güçlendireceği ifade edilmişti.