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Politika

Biden ve Zelenskiy’den Donbass görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Glasgow'daki iklim konferansında ABD Başkanı Biden ile görüştü.
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dünya ABD Ukrayna Donbas Joe Biden Vladimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) ABD Başkanı Joe Biden ile Donbass'taki güvenlik durumunu görüştüğünü söyledi.

Vladimir Zelenskiy, “ABD, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve ülkedeki reformları desteklemeye devam ediyor” dedi.

Zelenskiy, görüşmeyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

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