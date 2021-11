Biden ve Zelenskiy’den Donbass görüşmesi

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) ABD Başkanı Joe Biden ile Donbass'taki güvenlik durumunu görüştüğünü söyledi.

Vladimir Zelenskiy, “ABD, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve ülkedeki reformları desteklemeye devam ediyor” dedi.

Zelenskiy, görüşmeyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

During a conversation with @POTUS in Glasgow, the security situation in Donbas was discussed. 🇺🇸 continues to support territorial integrity and reforms in 🇺🇦. pic.twitter.com/ni4YTkDZV2