‘Rojava’ya yönelik operasyon ABD ve Rusya’nın çıkarına değil’

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Kürt akademisyen Doç. Dr. Ekrem Önen, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin şu anda Rojava’ya operasyon başlatacağına inanmadığını dile getiren Önen, “Ankara bir yanda ABD diğer yanda Rusya ile pazarlık yapıyor, ama Türkiye’nin Rojava’ya operasyon başlatması çok zor. Zira bu operasyon ne Rusya’nın ne de ABD’nin çıkarınadır” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Önen, “Rusya ya da ABD veya her ikisi Ankara’ya yeşil yakmazsa, Türkiye operasyon başlatamaz. Türkiye bunu herkesten daha iyi biliyor” dedi.

Bu arada G20 Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la yaptığı görüşme sonrası operasyonla ilgili daha ılımlı konuştuğu yorumları yapılıyor.

Konuyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Önen, “Erdoğan, söz konusu görüşmede Biden’dan Rusya’nın Türkiye’yi Suriye’den çekilmeye zorladığını açıkça belirtmesini istedi. Ancak Rusya ve ABD arasında Türkiye ile İran'ın Suriye'den çekilmesi konusunda muğlak bir ittifak var gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, İtalya’daki G20 Zirvesi’nde Biden’la yaptıkları görüşme sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, operasyonla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

“Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabi ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Bir defa terör örgütleriyle olan mücadelemizden bizim asla sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz. Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte de NATO’da müttefiksek, NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir. Yine aynı şekilde bundan sonraki süreçte de Türkiye’nin temel önceliklerinden olan bu meselede beraber çalışmamız gerektiği hususunda bugün de mutabakata vardık. Orada da kendilerinin olumsuz bir yaklaşımı olmadı.”