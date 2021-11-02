Peşmerge temsilcisi ABD-Irak savunma komisyonlarının toplantısına katılacak

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, ABD ve Irak savunma ve güvenlik komisyonlarının toplanacağını, toplantıya Kürdistan Bölgesi’nin de katılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanlığı kıdemli danışmanı Hejar Omer’in Uluslararası Koalisyon üst düzey danışmanı Todd Burroughs ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Irak ordusu ve Peşmerge arasındaki kurulacak ortak 2 tugay konusunun ele alındığı kaydedilirken, ABD’nin başını çektiği Uluslararası Koalisyon güçlerinin söz konusu 2 tugayın kurulmasına destek olacağı belirtildi.

Koalisyon güçlerinin DAİŞ’e karşı mücadelede hava saldırılarına devam edeceğinin bildirildiği görüşmede, ABD-Irak Stratejik Diyaloğu da gündeme geldi.

Önümüzdeki perşembe günü ABD ve Irak savunma ve güvenlik komisyonlarının toplanacağının kaydedildiği görüşmede, toplantıya Peşmerge Bakanlığı kıdemli danışmanı Hejar Omer’in de katılacağı ifade edildi.