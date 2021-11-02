Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 23 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 6 bin 889 Covid-19 testi yapılırken, 722 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1028 kişi sağlığına kavuşurken, 23 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 368 bin 302 Covid-19 testi yapılırken, 362 bin 973 kişide virüs görüldü.
Şimdiye kadar 345 bin 289 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 481 kişi yaşamını yitirdi.
11 bin 203 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.