Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 23 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 6 bin 889 Covid-19 testi yapılırken, 722 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1028 kişi sağlığına kavuşurken, 23 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 368 bin 302 Covid-19 testi yapılırken, 362 bin 973 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 345 bin 289 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 481 kişi yaşamını yitirdi.

11 bin 203 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.