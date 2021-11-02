BM: Afganistan'a hava yoluyla insani yardım ulaştırmaya başladık

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BM'nin Cenevre ofisindeki çevrim içi basın toplantısına katılan UNHCR Sözcüsü Shabia Mantoo, Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Sözcü Mantoo, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği ülkede, iç çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş Afgan sivillere ulaştırılmak üzere 33 ton kış şartlarına hazırlama ekipmanının, UNHCR uçağına yüklenerek Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Afganistan'ın başkenti Kabil'e doğru havalandığını bildirdi.

Uçağın bu sabah BAE'nin Şarika Havalimanı'ndan hareket ettiğini belirten Mantoo, diğer insani yardım sevkiyatının da 4 ve 7 Kasım'da hava yoluyla bölgeye ulaştırılacağını kaydetti.

Mantoo, her biri 25 kilogram ağırlığındaki kış şartlarına hazırlama ekipmanının, soğuğa karşı yalıtımı güçlendiren yer kaplama, döşeme gibi malzemelerden oluştuğu bilgisini paylaştı.

“BİRÇOK AİLE UYGUN BARINAK BULAMIYOR”

Kışın yaklaşmasıyla Afganistan'da insani yardım ihtiyacının giderek arttığına dikkati çeken Mantoo, "Yerinden edilen birçok aile uygun bir barınak bulamazken, evlerine dönen birçok ailenin evi kış şartlarına uygunsuz halde" şeklinde konuştu.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i kontrolü altına alması sonucu Afganistan hükümeti düşmüş, ülkeye yönelik uluslararası yardımlar kesilmişti. BM başta olmak üzere uluslararası toplum, şu an ülkede gıda temininde yaşanan sorunlara dikkati çekiyor. Yaklaşan kış aylarında yaşanması beklenen gıda kıtlığı krizinin derinleşeceği tahmin ediliyor.

BM verilerine göre, Afganistan'da, gelecek kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.