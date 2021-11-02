90’a yakın ülkeden metan gazı salınımını azaltma taahhüdü

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İki hafta sürecek iklim zirvesinin ikinci gününde ABD ve AB, fosil yakıt çıkartılması ve besi hayvancılığıyla ortaya çıkan sera gazlarının metan salımının azaltılması için bir inisiyatif başlattı.

Metan salınımı 2030'a kadar yüzde 30 azaltmayı öngören taahhüde 80'den fazla ülke katılıyor.

Kanada, petrol ve gaz endüstrisinden kaynaklanan metan emisyonlarını 2030 yılına kadar %75 oranında azaltmayı taahhüt eden ilk ülke oldu.

Bu yılın başlarında yayımlanan bir BM raporu, iklim değişikliğiyle mücadele için metan emisyonlarını azaltmanın kısa vadede hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Canlılar ayrıştığında metan açığa çıkıyor ve doğalgazda da bulunuyor. Metan gazı karbondioksitin aksine atmosferde kısa bir süre kalıyor, ancak küresel ısınmaya CO2'den çok daha fazla yol açıyor.

Daha önce de iklim değişikliği zirvesinde varılan ilk büyük anlaşmada 100'ün üzerinde lider 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı taahhüt etmişti. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan COP26 İklim Değişikliği Zirvesi'nde liderler, bu hedefe ulaşılabilmesi için 19,2 milyar dolar kamu ve özel sektör finansmanı sağlamayı da taahhüt etti.

'Dünyanın akciğerleri' olarak anılan Amazon yağmur ormanlarının kesildiği Brezilya da imzacılar arasında yer alıyor.

Ağaçların kesilmesi iklim değişikliğini hızlandırıyor, çünkü bu şekilde büyük miktarlarda karbonioksiti emen ormanlar yok ediliyor.

Uzmanlar uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Ancak 2014'te imzalanan benzer bir anlaşmanın "ormansızlaştırmayı hiç yavaşlatmadığı" konusunda uyardılar ve taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yaptılar.

Glasgow'daki zirveye ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, anlaşmayı "dönüm noktası" olarak nitelendirdi ve "insanlığın doğayı fethetme çabasına son verip onun koruyuculuğunu üstlenmesi" gerektiğini söyledi.

İmzacı 110 ülkenin dünya ormanlarının yüzde 85'ine ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.

İmzacı ülkeler arasında Kanada, Rusya, Çin, ABD ve İngiltere de bulunuyor.

Finansmanın bir kısmı, tahrip olmuş orman arazilerini yeniden hayata döndürmeleri, orman yangınlarıyla mücadele etmeleri ve yerli toplulukları desteklemeleri için gelişmekte olan ülkelere aktarılacak.

28 ülkenin hükümetleri ayrıca palmiye yağı, soya, kakao ve diğer tarım ürünlerinin küresel gıda ticareti nedeniyle yol açtığı ormansızlaştırmayı ortadan kaldırmayı taahhüt etti.

Bu endüstriler, mera ve tarım arazisi için yer açmak üzere ağaçları kesiyor ve orman kaybına neden oluyor.

Dünyanın başlıca şirketlerinden 30'dan fazlası da, ormansızlaşmayla bağlantılı faaliyetlere yatırım yapmama taahhüdü verdi.

Ayrıca, Kongo Havzası'ndaki dünyanın ikinci en büyük tropik yağmur ormanını korumak için 1,5 milyar dolarlık bir fon oluşturulacak. (Kaynak: BBC, Reuters)