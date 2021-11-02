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Sağlık

Türkiye’de Covid-19: Son 24 saatte 29 bin 796 vaka

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
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türkiye coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Türkiye’de Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 224 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 361 bin 533 Covid-19 testi yapılırken, 29 bin 796 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 29 bin 837 kişi sağlığına kavuşurken, 224 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de şimdiye kadar 7 milyon 800 bin 796 Covid-19 vakası tespit edilirken, 68 bin 700 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede şimdiye kadar 116 milyon 663 bin 497 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

 

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