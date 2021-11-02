Başbakan’dan İklim Konferansı mesajı: Şimdi harekete geçme zamanı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, COP26 İklim Konferansı’nda iklim değişikli ve küresel ısınmayla mücadele çerçevesinde alınan kararlara desteğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) kapsamında alınan kararları desteklediğini söyledi.

Başbakan, COP26 zirvesindeki tartışmaların küresel bir tehdide karşı eyleme geçmeyi hızlandırmak için cesaretlendirici olduğunu belirtti.

“Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bu küresel çabada üzerine düşeni yapmak için zirveye katıldı” diyen Başbakan, “Şimdi harekete geçme zamanı” dedi.

Doğanın korunması Kürdistan Bölgesi’nin 9’uncu kabinesinin öncelikleri arasında yer alırken, su kaynaklarının korunması ve yeşillendirme oranının artırılmasına da hükümet tarafından büyük önem veriliyor.