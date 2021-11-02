Kerkük’te ilkokul müdürünün evine Kürdistan bayrağı baskını

KERKÜK (K24)

Irak genelinde yeni eğitim ve öğretim dönemi pazartesi günü, 1 ay gecikmeli olarak başlarken, Kerkük’teki bir ilkokul müdürü hakkında Kürdistan bayrağını taşınmasından ötürü gözaltı kararı verildi.

K24 Kerkük muhabiri, Kerkük’teki Ali Merdan İlkokulu’ndaki yeni eğitim döneminin başlangıç töreninde Kürdistan bayrağının taşınım Ey Reqib Marşı’nın okunduğunu bildirdi.

Törenin ardından Kerkük Eğitim Müdürü’nün söz konusu okulun müdürünün cezalandırılmasını istediği ve eğitim divanına gelmesini talep ettiği belirtildi.

Kürt okul müdürü Arap olan Kerkük Eğitim Müdürü’nün talebini reddederken, güvenlik güçleri okul müdürünün evine baskın düzenledi.

Okul müdürünün baskından önce evden ayrıldığı kaydedilirken, mahalle muhtarı aracılığıyla polis yetkililerinin okul müdürüyle irtibata geçtiği ve teslim olmaması durumunda cezasının artacağını ilettiği bildirildi.

KDP üyesi olan Taha isimli okul müdürünün Kerkük’ü terk ettiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan K24’ün ulaştığı söz konusu okul müdürü, evine baskın düzenlenmesinin nedeninin Kürdistan bayrağını kaldırması olduğunu söyleyerek, bu yolla öğrencilerin korkutulmak istendiği ve Kürdistan bayrağının yasaklanmak istendiğini belirtti.

Kürt öğretmene yönelik gözaltı kararının Kerkük’ün atanmış valisi Rakan Cuburi’nin talimatıyla alındığı bilgisine ulaşılırken, KDP ve Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı, öğretmenin ceza almaması için devreye girdi.