alexa script
Politika

IAEA: İran’ın nükleer faaliyetlerini takipte zorlanıyoruz

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin doğrulama ve gözlem çalışmalarını sürdürmekte zorluk yaşadıklarını, bu durumun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Rafael Mariano Grossi
Rafael Mariano Grossi
dünya Rafael Mariano Grossi IAEA İran nükleer

HABER MERKEZİ

İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılan Grossi, Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.

Grossi, IAEA'nın bu ülkenin nükleer programına yönelik doğrulama ve gözlem faaliyetlerine ilişkin çalışmalarını "yoğun bulutlu havada gerçekleştirilen bir uçuşa" benzeterek kurumun müfettişlerinin bilgi edinmekte yaşadığı zorluğa dikkati çekti.

Bu durumun devam edemeyeceğini belirten Grossi, IAEA'nın doğrulama ve gözlem faaliyetlerini tam anlamıyla sürdürebilmesinin yeniden sağlanması için yakın bir tarihte Tahran’da İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmeyi umut ettiğini belirtti.

Grossi, 13 Eylül’de Tahran’da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile yaptığı görüşmede bu ülkenin nükleer faaliyetlerini doğrulama ve gözlem çalışmaları için gerekli ekipmanların kurumun müfettişlerince bakıma alınması ve kamera gibi kayıt cihazları için hafıza kartlarının yenilenmesi hususunda fikir birliği sağlandığını, söz konusu bakım ve ekipman değişikliğinin yakın bir tarihte yapılacağını açıklamıştı.

IAEA, şubattan bu yana İran’daki nükleer tesislerde doğrulama ve gözlem amacıyla kullanılan kamera ve benzeri ekipmanlara erişimde sorun yaşıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv