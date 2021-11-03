Biden’dan Çin ve Rusya açıklaması: Büyük bir hata

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Salı günü gazetecilere konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "iklim krizinin çok büyük bir sorun olduğunu" ve "Çin'in arkasını dönüp gittiğini" söyledi. Ardından, "Aynı şey Rusya ve Putin için de geçerli" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping de zirveye katılmıyor.

İki ülkeden de birer delegasyon Glasgow'a giderek ülkelerini temsil ediyor. Liderlerin geri dönüşünün ardından toplantılar, 14 Kasım'a kadar devam edecek.

Çin, dünyanın en büyük karbondioksit salımı yapan ülkesi, ikinci sırada da ABD geliyor. Rusya ise AB ülkeleri ve Hindistan'ın ardından 5’inci sırada yer alıyor.

İskoçya'nın en büyük kenti olan Glasgow'da başlayan zirveye 120'den fazla ülke lideri katıldı. Birçok ülke, 2030'a kadar sera gazı salımının büyük oranda azaltılması için sözler vermiş durumda.

Biden, Çin ve Rusya devlet başkanlarıyla ilgili bu ifadeleri, gazetecilerin iklim krizi konusunda diğer ülkelerin rollerini sormaları üzerine kullandı. Gazetecilerin özellikle Çin,Rusya ve Suudi Arabistan'ın rolünü sorması üzerine Biden, şu yanıtı verdi:

"Çin'in dünyada bir dünya lideri olarak anlaşılır şekilde edinmeye çalıştığı rol... Buraya gelmeyerek... Yapmayın! Jinping'in burada olmaması büyük bir hata."

Ardından Rusya için de aynı şeyin geçerli olduğunu belirten Biden, "Rusya Devlet Başkanı bu konuda ağzını açmıyor" dedi.

Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Ekim ayında, Rus liderin zirveye neden katılamayacağıyla ilgili hiçbir detay vermeden ve "iklim krizinin Rusya için çok önemli olduğunu" söyleyerek katılmama kararı verdiğini açıklamıştı.

Eylül ayında Şi Jinping, Çin'in 2060 yılına kadar sera gazı salımını sıfıra indirme konusunda verilen sözleri yerine getireceğini açıklamıştı.