Kabil’deki hastane saldırısını DAİŞ üstlendi

HABER MERKEZİ

Terör örgütü DAİŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 5 saldırganla düzenlediği eylemde, Taliban'ın önde gelen bir komutanı da dahil olmak üzere, grubun birçok mensubunun öldürüldüğünü iddia etti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise saldırıda, 4 sivil ile 3 Taliban mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

Görgü tanıklarına göre ise saldırıda, 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi ise yaralandı.

Aynı hastaneye, 2017'de DAİŞ üyelerince düzenlenen saldırıda, 30'dan fazla kişi ölmüş ve 50'ye yakın kişi yaralanmıştı.

DAİŞ, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

Örgüt üyelerinin 15 Ağustos'tan bu yana 2'si Kabil, 1'i Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere gerçekleştirdiği 4 büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.