Silahlı gruplar Afrin’de 15 kişiyi kaçırdı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü, Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu (SMO) adı altında bölgede bulunan silahlı bir grubun 1 Kasım’da Raco beldesine bağlı Memila köyünden 15 kişiyi kaçırdığını açıkladı.

Açıklamada, kaçırılan kişilerin çeşitli asılsız suçlamalarla itham edildiği ve fidye olarak kişi başına 1520 TL istediği belirtildi.

Kaçırılan kişilerin isimleri ise şöyle:

Ahmed Halil Faris, Ahmed Muhammed İbrahim, Halil Osman, Şukri Omer, Kadir Sabri Faris, Salah Osman, Subhi Omer, Muhammed Husen Biko, Najib Kurdi, İbrahim Osman Hasan, Salah Muhammed Ali, Mustafa Halil İbrahim, Ahmed Muhammed Betal ve Zerdeşt Kemal Kurdi.

Silahlı gruplar, geçtiğimiz ekim ayında yine Memila köyünden yaklaşık 20 kişiyi kaçırmış, daha sonra fidye karşılığı serbest bırakmıştı.

Afrin İnsan Hakları Örgütü, Türkiye destekli silahlı grupların fidye, para ve vergi almak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkili olmakla suçladığını aktardı.

Afrin, 18 Mart 2018 yılından beri Türkiye ve bu silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.