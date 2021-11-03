Akşener’den ‘Kürdistan’ yanıtı: Neden şaşırıyorsunuz?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, Siirt ziyareti sırasında bir vatandaşın kendisine "Burası Kürdistan" demesi üzerinden yapılan eleştirilere tepki göstererek, şunları söyledi:

"Neymiş nasıl olur da burası Kürdistan dermiş. Niye şaşırıyorsunuz muhteremler? Neye şaşırıyorsunuz! Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz HDP bizzat bana sorulan bir soruya verdiğim cevap, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. Kürdistan söylemi terör örgütünün. Bizim açımızdan şaşırtıcı bir şey yok. Cumhur İttifakı mensupları sırf bize saldıracaklar diye PKK'nın ajandasını Türkiye'nin gündemine taşıdırlar.

Verdiğim cevabı yeterince sert bulmamışlar. Vah vah, çok üzüldüm. Onlar istedikleri dümeni çevirsinler biz milletimizle buluşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz Siirtlinin Batmanlının derdini konuşmaya devam edeceğiz. Onlar istedikleri hamaseti yapsınlar biz bu memlekette Türk'le Kürt'ün karşı karşıya getirilmesine paydaş olmayacağız. "

“Mektup kardeşliği var elbette öyle olacak. Kaç gündür PKK'nın gündemini konuşan bir iktidar mensupları ve PKK'lıların söylemini gündeme getiren bir iktidar mensubu yöneticileri. İnanamıyorum” diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını zaten biliyorduk biz de, Sayın Soylu'nun da bu sistemin bir paydaşı olduğunu bu olayla öğrenmiş olduk. Bu vesile ile bu arkadaşları terör örgütünün değirmenine su taşımaktan acilen vazgeçmeye, PKK'nın değil milletimizin gündemini konuşmaya davet ediyorum. Biz bambaşka bir siyasi partiyiz. Genellikle koptuğunuz bir yapıdan yeni bir siyasi oluşum kurarsanız o koptuğunuz yapıya 24 saat düşmanlık edersiniz. Ama biz öyle değiliz. Biz bugüne kadar ne Sayın Bahçeli'ye ve MHP mensuplarına saygısız, zora düşürecek, iftira atacak tek bir kelimenin sahibi olmadık. Korktuğumuzdan mı? Hayır. Sadece bir fikrin temsilcisi olduğu iddia edilen o yapının mensuplarına o fikre duyduğumuz saygıdan dolayı saygıyla davrandık. Onlar bu saygıyı asla göstermediler.”

“SAYIN ÖCALAN” DÜZELTMESİ

Akşener, konuşmasında “Sayın Öcalan” ifadesi kullanmasıyla ilgili düzeltme yaparak, "Şimdi demin heyecana konuşurken ben fark etmedim Sayın Öcalan demişim, sizden ve milletimden özür dilerim, aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek" dedi.