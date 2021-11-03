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Yaşam

Irak’ta 500 kişi yemekten zehirlendi

Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinde aynı lokantadan felafel yiyen 500'ün üzerinde kişinin zehirlendiği bildirildi.
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Meysan
Meysan
Irak Irak Meysan

HABER MERKEZİ

Irak basınında çıkan haberlere göre, Meysan'daki bir lokantada felafel yiyen 500'ün üzerinde kişi hastanelere başvurdu.

Kentteki hastanelerin bu sayıda hastayı tedavi edebilecek kapasitede olmadığı ifade edildi.

Meysan Polis Dairesi Başkanı Hasan Serray, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meysan yargısı da lokanta sahibi ve 6 çalışan hakkında tutuklama kararı verdi.

Zehirlenenlerin yakınları geçtiğimiz günlerde lokantayı basmıştı.

Ortadoğu mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri olan felafel, Irak'ta da vazgeçilmez ayaküstü yemekler arasında yer alıyor.

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