alexa script
Yaşam

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için sağanak uyarısı yapıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Van Hakkari bitlis Muş sağanak

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Muş'ta 16, Van ve Hakkari'de 15, Bitlis'te 13 derece olması bekleniyor.

Hakkari'de gece saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv