Başbakan: DAİŞ’in işlediği suçlarla ilgili binlerce belge teslim ettik

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, terör örgütü DAİŞ’in işlediği suçlarla ilgili son 2 yılda binlerce belgeyi UNITAD’a teslim ettiklerini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kurulan ve terör örgütü DAİŞ’in katliamlarını araştırmakla görevli olan UNITAD ekibinin başkanı Christian Ritscher’i kabul etti.

UNITAD Başkanı’nı yeni görevinden ötürü tebrik eden Başbakan, UNITAD’ın DAİŞ sanıklarının yargılanması konusunda Kürdistan Bölgesi’ne destek olması gerektiğini söyledi.

UNITAD Başkanı Christian Ritscher ise, kendilerine verilen destekten ötürü Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin geçtiğimiz 2 yıl içerisinde DAİŞ’li teröristlerin suçlarıyla ilgili binlerce belgeyi UNITAD’e teslim ettiğinin kaydedildiği görüşmede, taraflar arasındaki koordinasyonun devam edeceği vurgulandı.

Görüşmede, DAİŞ’in işlediği suçların arşivlenmesi ve Kürdistan Bölgesi yargı kurumuyla Irak yargı kurumu arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi de ele alındı.