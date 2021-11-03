Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 11 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 6 bin 643 Covid-19 testi yapılırken, 688 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 957 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 374 bin 945 Covid-19 testi yapılırken, 363 bin 661 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 346 bin 246 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 492 kişi yaşamını yitirdi.

10 bin 923 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.