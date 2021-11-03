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Politika

Konya’da Kürt aileye yönelik katliamla ilgili yeni gelişme

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan Dedeoğulları ailesine 30 Temmuz günü yapılan saldırıyla ilgili dava açıldı.
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türkiye Konya Meram Kürt aile Dedeoğulları Dava

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu bulunan Veli Keleş, Ramazan Çalık, Yahya Çalık, Ali Çalık ve Ali Keleş'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

30 Temmuz Cuma günü, Konya'nın Meram ilçesinde Kürt aileyi hedef alan silahlı saldırıda üçü kadın 7 kişi öldürülmüştü.

Söz konusu saldırıda Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Mehmet Altun, "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklanmıştı.

Ayrıca katliamla ilgili daha önce gözaltına alınan 14 kişiden 13’e tutuklanmıştı.

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

 

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