Başbakan: Kürdistan Bölgesi insan kaynakları açısından çok zengin

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin insan kaynakları açısından çok zengin olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil'deki Kürdistan Üniversitesi’nin düzenlediği mezuniyet töreninde konuştu.

Kendisinin ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin gençlere ve öğrencilere desteğini vurgulayan “Sizlerin kendinizin ve Kürdistan’ın geleceğini inşa etmenize yönelik desteğime bağlıyım. Artık çalışma ve geleceği inşa etme zamanı” dedi.

Üniversitenin 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi mezunlarını tebrik eden Başbakan, öğrencilik yılların en iyi yıllar olduğunu ve öğrencilerin bu yıllardan iyi istifade etmiş olmasını umduğunu belirtti.

Covid-19 salgını dolayısıyla eğitim sürecinde sıkıntıların olduğunu ve online eğitimlerin gerçekleştiğini kaydeden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin insan kaynakları açısından çok zengin olduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nin gençlerin potansiyeliyle Irak’ın ve bölgenin ekonomi ve ticaret merkezi olacağını vurgulayan Başbakan, mezun öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Hükümetin programının gençlerin desteğiyle başarılı olacağını kaydeden Başbakan, “Bu kabiliyetli ve donanımlı gençlerin büyük evimizin güçlendirilmesinin ve Kürdistan Bölgesi’nin başarı hikayesinin bir parçası olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Hükümetin gençler için adil ve eşit imkanlar oluşturma doğrultusunda çalıştığını söyleyen Başbakan, “Sizler için daha iyi bir gelecek kurmak için çalışıyoruz. Siz bu ülkenin sahiplerisiniz. Bu milletin ve Kürdistan’ın ilerlemesi için üretim yapıp kabiliyetinizi ortaya koymalısınız” diye konuştu.