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Politika

‘Bir günde 145 İran destekli milis öldürüldü’

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde yürütülen operasyonlarda bir günde en az 145 Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı.
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Foto: AP
Foto: AP
ortadoğu Yemen Arap koalisyonu İran destekli milisler Husiler

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyon güçleri son 24 saat içinde Marib ilinin batısındaki El-Kessara ve El-Cuba bölgelerinde Husilere yönelik 26 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Husilere ait 18 askeri araç imha edildi ve 145 silahlı milis öldürüldü.

Fransız Haber Ajansı, bağımsız kaynakların şu ana kadar bu açıklamaları teyit etmediğine dikkat çekti.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri ise yaptığı basın açıklamada, El-Cuba ve Cebel Murad bölgelerine düzenledikleri operasyonun karşı cepheden toplam 750 kişinin ölümü, yaralanması veya esir alınmasıyla sonuçlandığını söyledi.

Seri, 16'sı Suudi Arabistan topraklarına yönelik 47 füzeli saldırı, insansız hava araçlarıyla da 13'ü Suudi Arabistan topraklarını hedef alan toplam 141 saldırı düzenlediklerini kaydetti.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞIN BİLANÇOSU

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda 230 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

 

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