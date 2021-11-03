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Politika

Kürdistan Parlamentosu anayasa yazımına hazırlanıyor

Kürdistan Parlamentosu’nun önümüzdeki Kürdistan Parlamentosu seçimlerinden önce anayasa çalışmalarını tamamlayıp referanduma sunulmasını planladığı bildirildi.
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kürdistan Kürdistan Parlamentosu anayasa Rewaz Fayeq Muna Qahweci

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu’nun önümüzdeki Kürdistan Parlamentosu seçimlerinden önce anayasa çalışmalarını tamamlayıp referanduma sunulmasını planladığı bildirildi.

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq, parlamentodaki fraksiyon başkanlarıyla bir araya gelerek, anayasa yazım çalışmalarını görüştü.

Parlamentonun anayasa çalışmalarını hızlandırmak istediği kaydedilirken, anayasa yazım ekibinin oluşturulup, yazım çalışmalarının hızlı bir şekilde sona ermesinin planlandığı belirtildi.

Söz konusu toplantıda, parlamentodaki fraksiyonların 10 gün içerisinde konuyla ilgili görüşlerini parlamento başkanlığına sunması kararlaştırılırken, tüm fraksiyon başkanlarının bu dönem içerisinde anayasa sürecinin tamamlanmasından yana olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu Sekreteri Muna Qahweci, anayasanın ulusal bir proje olarak hazırlanacağını söyleyerek, anayasa mekanizmasının oluşturulması için komisyon kurulacağını ifade etti.

 

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