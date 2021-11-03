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Politika

İran: Nükleer müzakereler yeniden başlayacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını belirtti.
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İran nükleer müzakere Avusturya viyana

HABER MERKEZİ

Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile nükleer anlaşma ile ilgili telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Bakıri, Mora ile Viyana'da 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerinin, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması amacıyla" 29 Kasım'da yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

ABD'de Joe Biden'ın göreve gelmesiyle 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan ve 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerine İran'daki hükümet değişikliği nedeniyle ara verilmişti.

İran hükümetinin görüşmelere yeniden döneceğini açıklamasının ardından Mora, 14 Ekim'de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile Tahran'da görüşerek İran ile AB arasındaki müzakereleri yeniden başlatmıştı.

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