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Sağlık

Fahrettin Koca’dan üçüncü doz açıklaması

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" dedi.
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türkiye Sağlık Bakanlığı BioNTech Coronavirüs Covid-19 Üçüncü doz Fahrettin Koca

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın gündeminin ve sürece ilişkin yeni kararların değerlendirildiği Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantımızda ise yine bazı önemli kararlar aldık” diyen Koca, bunları şöyle sıraladı:

“1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."

SON VERİLER

Bu arada Türkiye son 24 saatte 363 bin 238 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.

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