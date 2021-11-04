Peşmerge Pirdê’de DAİŞ saldırısını püskürttü

ERBİL (K24)

Kerkük’ün Pirdê kasabasında terör örgütü DAİŞ’in Peşmerge güçlerine saldırı girişiminin püskürtüldüğü bildirildi.

K24’ün Peşmerge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, DAİŞ, Pirdê’de akşam saat 10:45 dolayında Peşmerge güçlerine saldırı girişiminde bulundu.

Kerkük’ün batısındaki 5’inci cepheye yönelik saldırı girişiminin Peşmerge tarafından kırıldığı kaydedildi.

K24’e konuşan Peşmerge Güçleri 10’uncu Tugayı Komutanı Piştiwan Yusuf, Peşmerge güçlerinin DAİŞ’lilerin saldırı girişimini fark ettikten sonra karşı atakta bulunduğunu söyledi.

Durumun şuan sakin olduğunu kaydeden Yusuf, Peşmerge güçlerinin teyakkuzda olduğunu ve DAİŞ’lilerin kaçtığı noktayı kontrol ettiklerini belirtti.