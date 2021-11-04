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Yaşam

7 ilde sis ve pus etkili olacak

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Dersim, Kars, Ağrı ile Iğdır'da sis ve pus etkisini gösterecek.
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kürdistan Kürt illeri sis ve pus

HABER MERKEZİ

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu olacak.

Erzurum, Dersim, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde pus ve sis görülecek.

Sıcaklık, bölgede mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Ağrı'da 1, Kars'ta 3, Erzurum'da 4, Erzincan ve Dersim'de 6, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Dersim'de 20, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da 18, Erzurum'da 15, Kars'ta 13, Ardahan'da 12 derece olması bekleniyor.

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