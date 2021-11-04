Anket: İttifaklarda kim önde?

HABER MERKEZİ

AREA Araştırma’nın Ekim ayı seçmen anketi sonuçları açıklandı.

“Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılanların oranı: AK Parti: 34,7 CHP: 27,7 İYİ Parti: 12,7 MHP: 8,8 HDP: 8,7.

Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 51,1. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı yüzde 330. Kararsız/ sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 15,9.

“Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?”

‘Kararsız/sandığa gitmem’ diyenler dağıtıldığında; Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 60,8. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı ise yüzde 39,2.

“Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’a oy verme davranışınız nasıl olur?”

Oy veririm: 31.3 Kararsız kalırım: 18.6 Oy vermem: 50.1

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?”

Başarılı: 33.9 Başarısız: 57.8 Fikrim yok: 8.3

“Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?”

Başarılı: 22,4 Başarısız: 71.9 Fikrim yok: 5.7

“Ekonomideki kötü gidişin sebebi sizce nedir?”

Hükümetin yanlış politikaları: 57,5, Dış Güçler: 29,9 Diğer: 2,8 Fikrim tok: 9,9

“Sizce, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?”

Ekonomi/hayat pahalılığı/yoksulluk: 65.7 İşsizlik: 8.3

Eğitim sistemi/eğitimsizlik: 4.5 Diğer: 17.2 Fikir belirtmeyen: 4.4

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik mesajında “…siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa durun” şeklindeki sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?

Olumlu: 48.7 Olumsuz: 36.6 Fikrim Yok: 14.7

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin seçimlere ittifak halinde girmesi durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?

Oy verebilirim: 21.6 Kararsız kalırım: 21.0 Oy vermem: 56.6