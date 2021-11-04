‘Peşmerge Güçleri teröre karşı ön saflarda duruyor’
ERBİL (K24)
DAİŞ mensupları 31 Ekim’de Pirde’de Peşmerge Güçlerine saldırdı ve söz konusu saldırıda 2 Peşmerge şehit düştü.
Konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Uluslararası Koalisyon Kıdemli Danışmanı Albay Todd Burroughs, “Tartışmalı bölgelerde artan DAİŞ saldırıları, ortak kuvvet tugaylarının önemini tekrar gündeme getiriyor” dedi.
Burroughs, Peşmerge Güçleri ile Irak güçlerinin DAİŞ’le mücadele konusunda ortak tugay oluşturmak için çalıştığını kaydetti.
Bu arada terör örgütü DAİŞ’in dün Kerkük’ün Pirdê kasabasındaki saldırı girişimi Peşmerge Güçlerince püskürtülmüştü.
Albay Burroughs, “Peşmerge Güçleri her gün teröre karşı ön saflarda güçlü bir şekilde duruyor” değerlendirmesinde bulundu.
Kerkük’ün batısındaki 5’inci cepheye yönelik saldırı girişiminin Peşmerge tarafından kırıldığı kaydedilmişti.
K24’e konuşan Peşmerge Güçleri 10’uncu Tugayı Komutanı Piştiwan Yusuf, Peşmerge güçlerinin DAİŞ’lilerin saldırı girişimini fark ettikten sonra karşı atakta bulunduğunu söylemişti.