UNITAD: Kürtler terör ve radikalizmin kurbanı oldu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Adalet Meclisi Başkanı Abdulcabbar Aziz Hasan, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kurulan ve terör örgütü DAİŞ’in katliamlarını araştırmakla görevli ekibin (UNITAD) yeni başkanı Christian Ritscher ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Adalet Meclisi tarafından yapılan açıklamada, UNITAD ekibiyle yaptıkları ortak çalışmanın uluslararası standartlarda olduğu belirtildi.

UNITAD ekibinin öncelikli görevinin DAİŞ’in işlediği katliamlarla ilgili belge ve döküman toplamak olduğu belirtilen açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Adalet Meclisi olarak, UNITAD ekibinin çalışmalarının derinleşmesi ve gerekli belgelere ulaşması için gerekli tüm çabayı göstermeye hazırız” denildi.

“Kürtler her zaman terör ve radikalizmin kurbanı oldu” denilen açıklamada, DAİŞ teröristlerinin başta Kürtler olmak üzere bölge haklarına karşı işlediği suçların uluslararası yargı makamlarında yargılanması için çalışmalara devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Adalet Meclisi Başkanı, DAİŞ teröristlerinin işlediği katliamlarla ilgili bir sunum yaptı ve UNITAD ekibine bir dosya teslim etti” ifadelerine yer verildi

Açıklamada ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nde DAİŞ teröristlerinin işlediği suçlarla ilgili özel bir mahkeme kurulmak istendiği ve UNITAD ekibinin söz konusu girişime destek verdiği vurgulandı.