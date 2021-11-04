ABD’den Irak ordusuna dev askeri lojistik desteği

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Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ABD’nin 2100 konteynerlik askeri lojistik malzemesinin yanı sıra 1800 askeri araç, tanker ve çeşitli malzemeleri Irak ordusuna teslim ettiğini açıkladı.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki ay sonuna kadar ABD güçlerinin Irak’taki misyonunun muhariplikten danışmanlığa dönüşeceği için söz konusu askeri lojistik desteğinin gerçekleştiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Uluslararası Koalisyon’daki ABD ve İngiltereli taraflarla bir araya geldiklerini söyleyerek, ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesi ve kalan askerlerin misyonun değişmesini görüştüklerini bildirdi.

Araci, bunun ABD-Irak Stratejik Diyaloğu’nda alınan karar doğrultusunda olduğunu ve yıl sonuna kadar bu planın uygulanacağını ifade etti.

Irak ordusundan yapılan açıklamada ise, DAİŞ’le mücadelede Uluslararası Koalisyon’la koordinasyona devam edileceği belirtildi.