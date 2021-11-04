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Politika

Taliban’dan grubun içine sızmalara karşı uyarı

Taliban lideri Ahundzade, yaptığı yazılı açıklamada, Taliban komutanlarını 'saflarının içine bakmaya, kontrol etmeye ve casusları yok etmeye' çağırdı.
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dünya Taliban Hibetullah Ahundzade Afganistan

HABER MERKEZİ

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, grubun içine sızma tehlikesine karşı Taliban komutanlarına uyarıda bulundu.

Kendisinin basında tek kare fotoğrafı bulunan Taliban lideri Ahundzade, yaptığı yazılı açıklamada, Taliban komutanlarını 'saflarının içine bakmaya, kontrol etmeye ve casusları yok etmeye' çağırdı.

Taliban mensuplarının, "bedenin birer uzuvları" olduğunu ifade eden Ahundzade, "Uzuvlardan biri bozulursa tüm beden zarar görür" ifadesini kullandı.

Ahundzade, Taliban yetkililerinin, kendi saflarındaki mensuplarıyla çok iyi ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan Taliban yönetimi, geçen haftalarda, Taliban saflarını temizleme konusunda bir komisyon kurmuş ve çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı.

Komisyonun görevinin, Taliban'ın adını kötüye kullananların gruptan çıkartılarak cezalandırmak olduğu bildirilmişti.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılar arttı.

Bu saldırıların çoğunu terör örgütü DAİŞ üstlendi.

Öte yandan Taliban yönetimi, ülkede istikrar ve güvenliği yeniden sağlayabileceklerinde ısrar ediyor ancak Taliban mensupları veya aşırılık yanlısı grupların suçlandığı cinayetler de yaşanıyor.

Geçen hafta kendilerini Taliban olarak tanıtan silahlı kişiler, ülkenin doğusunda bir düğünü basarak 3 kişiyi öldürmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, söz konusu saldırının Taliban ile ilgisinin olmadığını belirtmişti.

 

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