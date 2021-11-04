alexa script
Sağlık

WHO'dan aşı üreticilerine Covax çağrısı

WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip coronavirüs aşısı üreticilerinin, aşı tedariklerinde Covax’i öncelemeleri çağrısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
aşı
aşı
dünya Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus COVAX Aşı Coronaviris

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Genel Direktör Dr. Tedros Ghebreyesus, küresel aşı eşitsizliğine değindi.

Ghebreyesus, aşı dağıtımındaki adaletsizliğin önüne geçmek için "Bağışıklık artırıcı dozlar sadece bağışıklığı tehlikede olanlara uygulanmalıdır" dedi.

Nüfusunun yüzde 40'ı aşılanmış ülkelere daha fazla aşı gönderilmemesi gerektiğini savunan Ghebreyesus, "WHO'nun Acil Kullanım Listesi'ne dahil edilmiş aşıların üreticilerine, maddi karını değil Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (Covax) önceleme çağrısını sürdürmekteyiz" şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, WHO'nun Hindistan'da üretilen Covax aşısının acil kullanımına onay vermesinin, aşı eşitliğini destekleyen bir adım olduğunun altını çizdi.

WHO Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son vaka artışlarının ardından Avrupa'nın yeniden COVID-19'un merkez üssü haline geldiğini açıkladı.

WHO'nun basın toplantısında konuşan Dr. Kluge, bugün Avrupa ve Orta Asya'daki her ülkenin, etkisini yeniden artıran salgınla mücadele ettiğini belirterek, "53 ülkedeki mevcut durum büyük endişe ve tehlike içermektedir" dedi.

VAKA VE ÖLÜMLERE KARŞI UYARI

Kluge, geçen hafta Avrupa ve Orta Asya'da 1,8 milyon yeni vaka ve 24 bin yeni ölümün kaydedildiğini vurgulayarak, bir önceki haftaya kıyasla vakalarda yüzde 6, ölümlerde ise yüzde 12 artışın görüldüğünün altını çizdi.

Bu iki bölgedeki vakaların dünyadaki rakamların yüzde 59'unu, ölümlerin ise yüzde 48'ini oluşturduğunu kaydeden Kluge, "Covid-19'daki artışlara karşı mücadele yöntemimizi değiştirmeliyiz" uyarısında bulundu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv