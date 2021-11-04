WHO'dan aşı üreticilerine Covax çağrısı

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Genel Direktör Dr. Tedros Ghebreyesus, küresel aşı eşitsizliğine değindi.

Ghebreyesus, aşı dağıtımındaki adaletsizliğin önüne geçmek için "Bağışıklık artırıcı dozlar sadece bağışıklığı tehlikede olanlara uygulanmalıdır" dedi.

Nüfusunun yüzde 40'ı aşılanmış ülkelere daha fazla aşı gönderilmemesi gerektiğini savunan Ghebreyesus, "WHO'nun Acil Kullanım Listesi'ne dahil edilmiş aşıların üreticilerine, maddi karını değil Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (Covax) önceleme çağrısını sürdürmekteyiz" şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, WHO'nun Hindistan'da üretilen Covax aşısının acil kullanımına onay vermesinin, aşı eşitliğini destekleyen bir adım olduğunun altını çizdi.

WHO Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son vaka artışlarının ardından Avrupa'nın yeniden COVID-19'un merkez üssü haline geldiğini açıkladı.

WHO'nun basın toplantısında konuşan Dr. Kluge, bugün Avrupa ve Orta Asya'daki her ülkenin, etkisini yeniden artıran salgınla mücadele ettiğini belirterek, "53 ülkedeki mevcut durum büyük endişe ve tehlike içermektedir" dedi.

VAKA VE ÖLÜMLERE KARŞI UYARI

Kluge, geçen hafta Avrupa ve Orta Asya'da 1,8 milyon yeni vaka ve 24 bin yeni ölümün kaydedildiğini vurgulayarak, bir önceki haftaya kıyasla vakalarda yüzde 6, ölümlerde ise yüzde 12 artışın görüldüğünün altını çizdi.

Bu iki bölgedeki vakaların dünyadaki rakamların yüzde 59'unu, ölümlerin ise yüzde 48'ini oluşturduğunu kaydeden Kluge, "Covid-19'daki artışlara karşı mücadele yöntemimizi değiştirmeliyiz" uyarısında bulundu.