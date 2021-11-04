Belçika’da Kürt bebeği katleden polisin cezasında indirime gidildi

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Belçika’da Kürt ailenin 2 yaşındaki kız çocuğunu sıktığı kurşunla öldüren polis memurunun hapis cezası mahkeme tarafından 12 aydan 10 aya indirildi.

Mülteci Kürt ailenin 2 yaşındaki kız çocuğunu sıktığı kurşunla öldüren polis memurunun mahkemesi Belçika’nın Mons kentinde 2018 yılında başladı.

Mahkeme tarafından adı açıklanmayan polis memuru, kasıtsız öldürmekle yargılanırken, bebeğin ailesi, polisin kasıtlı öldürme suçundan yargılanmasını talep etmişti.

2 yaşındaki bebek Mewade Şemdin, ülkelerinde yaşanan sorunlardan ötürü Avrupa ülkelerine iltica etmek isteyenlerin yaşadıkları zorlukların sembolü haline gelirken, söz konusu polis memurunun da 2 çocuk babası olduğu belirtilmişti.

Kürt bebeğin öldürüldüğü mültecileri taşıyan otobüsün Kürt şöförü de yargılananlar arasında bulunuyor.

2018 yılının Mayıs ayında Fransa’dan İngiltere’ye kaçak yollarla geçmeye çalışan otobüs, 30 Kürt mülteciyi taşıyordu.

Belçika'da polisten kaçan Kürt mültecilerle dolu minibüste hayatını kaybeden 2 yaşındaki Mewade’nin, polis kurşunuyla hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Namur kenti yakınlarındaki E-24 karayolunda polis, şüphe üzerine 26 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu minibüsü durdurmak istemişti.

Ancak, polisin verdiği bilgiye göre, sürücü dur ihtarına uymadı ve kaçmaya başlamıştı. Tamamı Kürt mültecilerden oluşan 30 kişinin bulunduğu araç, kovalamaca sonuc yaklaşık 70 kilometre sonra Mons kenti yakınlarında durdurulabilmişti.

De Standaart gazetesine göre polis, mültecileri taşıyan aracı durdurmak için ateş açmıştı. Olay sırasında minibüsün arkasındaki bagaj bölümünde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralanmıştı. Adının Mewade olduğu öğrenilen kız çocuğu, hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirmişti.

Belçika Savcılığı, olayın ardından yaptığı açıklamada, kız çocuğunun polis tarafından öldürüldüğü iddiasını yalanlamıştı.

Ancak hastanede yapılan otopsi sonucu, 2 yaşındaki kız çocuğunun polis kurşunuyla öldüğü belirlenmişti.

Belçika polisi, minibüste bulunan mültecileri gözaltına almıştı.

30 Kürt mültecinin bulunduğu minibüse ateş açması sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Mewade, ülkede siyasi tartışmaya neden olmuştu.