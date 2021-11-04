Putin’den Kırım açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ulusal Birlik Günü" bayramında ülkesinin 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasının şu anda ana üssü olan Kırım’da konuşan Putin, “Ülkemiz tarihi birliğine kavuştu. Bu canlı ve kırılmaz bağ, özellikle burada, Sivastopol'da güçlü bir şekilde hissediliyor. Onlar artık halkın, bizim halkımızın özgür iradesiyle sonsuza kadar Rusya'nın yanında” ifadesini kullandı.

Rusya’da Ulusal Birlik bayramı, Moskova’yı işgal eden Polonya ve Litvanya birliklerinin 1612 yılında ülkeden çıkartılmasını anmak için 2005 yılından bu yana kutlanıyor.

Bu bayram ayrıca, eski Sovyetler Birliği döneminde Bolşevik Devrimi’ni anmanın yerine yine ulusal tatil günü olarak görülüyor.