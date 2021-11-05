Kupa 2’de 8 maç oynandı: İşte sonuçlar

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin C, D, E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı.

Ligin dördüncü haftasında saat 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1

Royal Antwerp (Belçika) – Fenerbahçe (Türkiye): 0-3

Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2

Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2

Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1