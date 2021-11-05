Peşmerge Bakanlığı: ABD-Irak stratejik anlaşmasına bağlılık vurgusu yapıldı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD, Irak ve Peşmerge Bakanlığı yetkililerinin ABD-Irak stratejik görüşmelerinin dördüncü turu kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede; ABD ve Irak arasında imzalanan stratejik diyalog anlaşmasının uygulanması ele alındı, taraflar anlaşmaya bağlılıklarını ifade etti ve bu senenin sonuna kadar ABD’nin muharip güçlerinin Irak’tan çekileceği vurgulandı.

Açıklamada Peşmerge ve Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın ABD ve Uluslararası Koalisyon güçleriyle işbirliğine devam edeceği belirtilirken, Irak ordusu ve Peşmerge Güçleri’ne yönelik askeri lojistik desteğin devam edileceği kaydedildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, önümüzdeki ay sonuna kadar ABD güçlerinin Irak’taki misyonunun muhariplikten danışmanlığa dönüşeceği için söz konusu askeri lojistik desteğinin gerçekleştiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, bunun ABD-Irak Stratejik Diyaloğu’nda alınan karar doğrultusunda olduğunu ve yıl sonuna kadar bu planın uygulanacağını ifade etmişti.

Irak ordusundan yapılan açıklamada ise, DAİŞ’le mücadelede Uluslararası Koalisyon’la koordinasyona devam edileceği belirtilmişti.